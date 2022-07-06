***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,01249792Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00090018Bağımsız Denetim Ücreti8.378,3 % 0,01440793Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.562,15 % 0,05943556Fon Yönetim Ücreti86.518,75 % 0,14878388Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00193154Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.588,84 % 0,01476999TOPLAM GİDERLER146.962,32 % 0,252727DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.150.621,136 % 0,252727http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041981BIST