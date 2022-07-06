***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00034126Bağımsız Denetim Ücreti26.007,4 % 0,01695493Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.405,44 % 0,01069515Fon Yönetim Ücreti42.909,74 % 0,02797403Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,8 % 0,00073264Türev Araçlar Komisyonu9.702,22 % 0,00632514Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.425,87 % 0,00288535TOPLAM GİDERLER101.097,93 % 0,0659085DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ153.391.338,2862 % 0,0659085http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041982BIST