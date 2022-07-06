***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,81 % 0,00374236Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,0005391Bağımsız Denetim Ücreti9.970,43 % 0,01026828Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.653,46 % 0,01509121Fon Yönetim Ücreti78.009,05 % 0,08033945Hisse Senedi Komisyonu46.813,97 % 0,04821246Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.395,62 % 0,00143731Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.796,47 % 0,00185014Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00115675Türev Araçlar Komisyonu23.317,06 % 0,02401362Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.390,62 % 0,01688026TOPLAM GİDERLER197.627,15 % 0,20353095DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ97.099.308,589 % 0,20353095http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041985BIST