***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 10:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.633,81 % 0,00374236
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
523,46 % 0,0005391
Bağımsız Denetim Ücreti
9.970,43 % 0,01026828
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.653,46 % 0,01509121
Fon Yönetim Ücreti
78.009,05 % 0,08033945
Hisse Senedi Komisyonu
46.813,97 % 0,04821246
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.395,62 % 0,00143731
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.796,47 % 0,00185014
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00115675
Türev Araçlar Komisyonu
23.317,06 % 0,02401362
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.390,62 % 0,01688026
TOPLAM GİDERLER
197.627,15 % 0,20353095
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
97.099.308,589 % 0,20353095
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041985
BIST
13:142.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,67
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
13:1417,2767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0612
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
13:1417,6894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1414
|Açılış
|: 17,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
13:14969,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,50
|Açılış
|: 969,29
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler13:11
|IZFAS
|2,47
|3.033.956
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.383.478
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|109.634.940
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,87
|16.534.730
|% 9,47
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|KZBGY
|85,60
|2.021.470
|% -3,82
|
|ULUSE
|179,70
|9.288.591
|% -3,54
|
|EUKYO
|3,24
|172.966
|% -2,99
|
|OYLUM
|2,68
|6.876.323
|% -2,90
|
|THYAO
|48,86
|1.672.432.332
|% 0,91
|
|SISE
|21,44
|691.047.819
|% 0,37
|
|EREGL
|26,12
|663.142.716
|% -2,03
|
|TUPRS
|239,30
|511.539.131
|% -2,25
|
|SASA
|41,12
|501.831.707
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,77
|222.868.956
|% 0,36
|
|YKBNK
|4,26
|294.104.486
|% 1,67
|
|ODAS
|2,83
|182.760.831
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,02
|344.391.164
|% 1,39
|
|TSKB
|2,04
|87.324.943
|% 0,99
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2613
|17,2761
|% 0,35
|
|Euro
|17,6574
|17,6824
|% 0,77
|
|Sterlin
|20,7045
|20,8084
|% 1,19
|
|Frank
|17,7117
|17,8184
|% 0,29
|
|Riyal
|4,5893
|4,6123
|% 0,38
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|4,83
|
|Altın Gr.
|970
|970
|7,44
|
|Cumhuriyet
|6.521
|6.620
|-16,00
|
|Tam
|6.518
|6.608
|0,00
|
|Yarım
|3.190
|3.231
|0,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.615
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,42
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|0,18
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,11
|