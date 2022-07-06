***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 10:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
0 % 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041986
BIST
14:102.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,86
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
14:1017,2510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0355
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
14:1017,6357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0877
|Açılış
|: 17,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
14:10968,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,69
|Açılış
|: 968,38
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler14:08
|IZFAS
|2,47
|3.159.578
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.041.084
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|19.138.661
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|110.204.046
|% 9,94
|
|PSGYO
|9,78
|87.272.872
|% 9,40
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|177,00
|9.578.048
|% -4,99
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|OYAYO
|10,20
|6.345.825
|% -3,77
|
|EUKYO
|3,25
|182.662
|% -2,69
|
|THYAO
|48,96
|2.293.414.586
|% 1,12
|
|SISE
|21,44
|777.394.765
|% 0,37
|
|EREGL
|26,16
|729.304.729
|% -1,88
|
|TUPRS
|239,60
|568.536.587
|% -2,12
|
|SASA
|41,10
|541.059.021
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,80
|340.134.208
|% 1,45
|
|YKBNK
|4,26
|315.881.849
|% 1,67
|
|ODAS
|2,82
|197.987.383
|% 1,81
|
|THYAO
|48,96
|2.293.414.586
|% 1,12
|
|TSKB
|2,04
|94.198.319
|% 0,99
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2431
|17,2511
|% 0,21
|
|Euro
|17,6088
|17,6451
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,6317
|20,7352
|% 0,83
|
|Frank
|17,6820
|17,7885
|% 0,12
|
|Riyal
|4,5855
|4,6085
|% 0,29
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|6,05
|
|Altın Gr.
|967
|968
|4,96
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.597
|-39,00
|
|Tam
|6.493
|6.581
|-27,00
|
|Yarım
|3.178
|3.218
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.608
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,44
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,13
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,65
|
Seans Raporu
14:08
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