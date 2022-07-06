***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00651095Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00046896Bağımsız Denetim Ücreti10.640,57 % 0,00953272Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.174,08 % 0,03867898Fon Yönetim Ücreti166.074,98 % 0,14878395Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00100626Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.983,39 % 0,0125275TOPLAM GİDERLER242.787,3 % 0,21750931DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ111.621.567,6098 % 0,21750931http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041993BIST