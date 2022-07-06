***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 11:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
332,19 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
31,44 % 0
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
87,3 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
450,93 % 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041994
BIST
13:122.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,59
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
13:1217,2761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0606
|Açılış
|: 17,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
13:1217,6824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1344
|Açılış
|: 17,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
13:12969,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,83
|Açılış
|: 969,27
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler13:10
|IZFAS
|2,47
|3.033.672
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.381.512
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|109.162.588
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,86
|16.443.728
|% 9,39
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|KZBGY
|85,60
|2.021.470
|% -3,82
|
|ULUSE
|179,80
|9.284.817
|% -3,49
|
|EUKYO
|3,24
|172.966
|% -2,99
|
|OYLUM
|2,69
|6.866.411
|% -2,54
|
|THYAO
|48,88
|1.634.449.892
|% 0,95
|
|SISE
|21,42
|690.953.495
|% 0,28
|
|EREGL
|26,12
|660.376.732
|% -2,03
|
|TUPRS
|239,70
|510.113.035
|% -2,08
|
|SASA
|41,16
|501.006.007
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,77
|210.956.566
|% 0,36
|
|YKBNK
|4,25
|294.090.022
|% 1,43
|
|ODAS
|2,83
|177.709.443
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,03
|344.309.657
|% 1,52
|
|TSKB
|2,04
|84.378.555
|% 0,99
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2659
|17,2723
|% 0,33
|
|Euro
|17,6604
|17,6894
|% 0,81
|
|Sterlin
|20,7096
|20,8135
|% 1,21
|
|Frank
|17,7141
|17,8208
|% 0,30
|
|Riyal
|4,5916
|4,6146
|% 0,43
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|3,44
|
|Altın Gr.
|969
|970
|6,83
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.612
|-24,00
|
|Tam
|6.514
|6.604
|-4,00
|
|Yarım
|3.188
|3.229
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.614
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,91
|