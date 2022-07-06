***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00477459Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,0003439Bağımsız Denetim Ücreti8.378,3 % 0,00550427Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri98.745,98 % 0,06487294Fon Yönetim Ücreti377.454,39 % 0,24797542Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00073791Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.277,56 % 0,01923442TOPLAM GİDERLER522.770,51 % 0,34344344DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ152.214.438,1513 % 0,34344344http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041995BIST