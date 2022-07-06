***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00139544Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00010051Bağımsız Denetim Ücreti8.378,3 % 0,0016087Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri261.936,55 % 0,050294Fon Yönetim Ücreti1.291.482,8 % 0,24797544Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00021566Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler92.083,77 % 0,01768085TOPLAM GİDERLER1.662.795,7 % 0,3192706DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ520.810.775,4522 % 0,3192706http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041996BIST