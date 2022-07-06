***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00170664Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00012292Bağımsız Denetim Ücreti11.645,78 % 0,00273475Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri93.938,2 % 0,02205931Fon Yönetim Ücreti316.020,8 % 0,07421051Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.152,05 % 0,00027053Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler56.100,39 % 0,01317394TOPLAM GİDERLER486.648,3 % 0,11427861DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ425.843.741,3848 % 0,11427861http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041997BIST