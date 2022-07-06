***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.028,18 % 0,00062572Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00010816Bağımsız Denetim Ücreti14.502,4 % 0,00299665Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri211.801,66 % 0,04376487Fon Yönetim Ücreti994.546,62 % 0,20550456Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.259,2 % 0,00026019Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler52.483,02 % 0,01084464TOPLAM GİDERLER1.278.144,54 % 0,2641048DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ483.953.543,9956 % 0,2641048http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041998BIST