***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 11:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.633,81 % 0,00903745
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
523,46 % 0,00130187
Bağımsız Denetim Ücreti
8.378,3 % 0,0208372
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.152,18 % 0,04514527
Fon Yönetim Ücreti
498.575,11 % 1,23997827
Hisse Senedi Komisyonu
51.118,58 % 0,12713416
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.631,83 % 0,00654548
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.019,52 % 0,00750968
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00279345
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.149,78 % 0,03767817
TOPLAM GİDERLER
602.305,77 % 1,49796099
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
40.208.374,7964 % 1,49796099
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041999
BIST
13:132.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,43
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
13:1317,2819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0664
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
13:1317,6876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1396
|Açılış
|: 17,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
13:13969,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,58
|Açılış
|: 969,29
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler13:13
|IZFAS
|2,47
|3.033.956
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.383.478
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|109.634.940
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,87
|16.534.730
|% 9,47
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|KZBGY
|85,60
|2.021.470
|% -3,82
|
|ULUSE
|179,70
|9.288.591
|% -3,54
|
|EUKYO
|3,24
|172.966
|% -2,99
|
|OYLUM
|2,68
|6.876.323
|% -2,90
|
|THYAO
|48,86
|1.672.432.332
|% 0,91
|
|SISE
|21,44
|691.047.819
|% 0,37
|
|EREGL
|26,12
|663.142.716
|% -2,03
|
|TUPRS
|239,30
|511.539.131
|% -2,25
|
|SASA
|41,12
|501.831.707
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,77
|222.868.956
|% 0,36
|
|YKBNK
|4,26
|294.104.486
|% 1,67
|
|ODAS
|2,83
|182.760.831
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,02
|344.391.164
|% 1,39
|
|TSKB
|2,04
|87.324.943
|% 0,99
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2629
|17,2819
|% 0,39
|
|Euro
|17,6598
|17,6876
|% 0,80
|
|Sterlin
|20,7001
|20,8039
|% 1,16
|
|Frank
|17,7056
|17,8123
|% 0,25
|
|Riyal
|4,5898
|4,6129
|% 0,39
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|3,86
|
|Altın Gr.
|969
|970
|6,84
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.612
|-24,00
|
|Tam
|6.513
|6.603
|-5,00
|
|Yarım
|3.188
|3.229
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.614
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,44
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,75
|