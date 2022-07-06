***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,81 % 0,00903745Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00130187Bağımsız Denetim Ücreti8.378,3 % 0,0208372Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.152,18 % 0,04514527Fon Yönetim Ücreti498.575,11 % 1,23997827Hisse Senedi Komisyonu51.118,58 % 0,12713416Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.631,83 % 0,00654548Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.019,52 % 0,00750968Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00279345Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.149,78 % 0,03767817TOPLAM GİDERLER602.305,77 % 1,49796099DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ40.208.374,7964 % 1,49796099http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041999BIST