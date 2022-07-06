***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00117173Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri918,76 % 0,00014813Bağımsız Denetim Ücreti13.321,86 % 0,00214783Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri343.208,04 % 0,05533409Fon Yönetim Ücreti3.839.654,53 % 0,61905247Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.728,84 % 0,00076241Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu476,5 % 0,00007682Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar98.879,64 % 0,01594198Türev Araçlar Komisyonu2.257,1 % 0,0003639Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler78.334,25 % 0,01262952TOPLAM GİDERLER4.389.047,14 % 0,7076289DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ620.247.020,3929 % 0,7076289http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042000BIST