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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2022 11:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,00067056
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
523,46 % 0,0000483
Bağımsız Denetim Ücreti
17.679,23 % 0,0016312
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
565.242,61 % 0,05215298
Fon Yönetim Ücreti
8.063.122,03 % 0,74395642
Hisse Senedi Komisyonu
60.049,95 % 0,0055406
Tahvil Bono Komisyonu
9.088,94 % 0,00083861
Gecelik Ters Repo Komisyonu
28.381,5 % 0,00261866
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
68.039,88 % 0,0062778
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
101.429,21 % 0,00935852
Türev Araçlar Komisyonu
608.965,35 % 0,05618713
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
174.310,07 % 0,01608299
TOPLAM GİDERLER
9.704.099,85 % 0,89536378
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.083.816.446,1246 % 0,89536378



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042001


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Altın Gr. 969 970 6,84  
Cumhuriyet 6.514 6.612 -24,00  
Tam 6.513 6.603 -5,00  
Yarım 3.188 3.229 -2,00  
Çeyrek 1.597 1.614 -1,00  
Gümüş.Ons 19,40 19,44 0,21  
Gümüş Gr. 10,78 10,80 0,15  
B. Petrol 101 101 0,75  
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