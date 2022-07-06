***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00067056Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,0000483Bağımsız Denetim Ücreti17.679,23 % 0,0016312Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri565.242,61 % 0,05215298Fon Yönetim Ücreti8.063.122,03 % 0,74395642Hisse Senedi Komisyonu60.049,95 % 0,0055406Tahvil Bono Komisyonu9.088,94 % 0,00083861Gecelik Ters Repo Komisyonu28.381,5 % 0,00261866Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu68.039,88 % 0,0062778Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar101.429,21 % 0,00935852Türev Araçlar Komisyonu608.965,35 % 0,05618713Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler174.310,07 % 0,01608299TOPLAM GİDERLER9.704.099,85 % 0,89536378DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.083.816.446,1246 % 0,89536378http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042001BIST