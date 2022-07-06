***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00247828Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,0001785Bağımsız Denetim Ücreti11.645,78 % 0,00397124Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri172.811,58 % 0,05892919Fon Yönetim Ücreti1.454.420,09 % 0,49596094Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.152,35 % 0,00107496Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.976,64 % 0,01192712TOPLAM GİDERLER1.684.797,52 % 0,57452022DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ293.252.953,1926 % 0,57452022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042002BIST