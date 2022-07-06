***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 11:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,00247828
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
523,46 % 0,0001785
Bağımsız Denetim Ücreti
11.645,78 % 0,00397124
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
172.811,58 % 0,05892919
Fon Yönetim Ücreti
1.454.420,09 % 0,49596094
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.152,35 % 0,00107496
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
34.976,64 % 0,01192712
TOPLAM GİDERLER
1.684.797,52 % 0,57452022
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
293.252.953,1926 % 0,57452022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042002
BIST
13:192.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,91
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
13:1917,2727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0572
|Açılış
|: 17,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
13:1917,6873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1393
|Açılış
|: 17,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
13:19968,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,72
|Açılış
|: 968,43
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler13:17
|IZFAS
|2,47
|3.033.956
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.389.511
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|109.652.255
|% 9,94
|
|FONET
|13,87
|16.601.916
|% 9,47
|
|UFUK
|68,30
|345.279
|% 8,50
|
|KZBGY
|85,60
|2.021.470
|% -3,82
|
|ULUSE
|179,70
|9.288.591
|% -3,54
|
|EUKYO
|3,24
|172.966
|% -2,99
|
|OYLUM
|2,68
|7.006.534
|% -2,90
|
|ULUUN
|21,48
|16.249.518
|% -2,36
|
|THYAO
|48,96
|1.769.543.960
|% 1,12
|
|SISE
|21,44
|693.310.245
|% 0,37
|
|EREGL
|26,12
|668.013.388
|% -2,03
|
|TUPRS
|239,60
|514.468.074
|% -2,12
|
|SASA
|41,16
|503.820.675
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,77
|228.123.047
|% 0,36
|
|YKBNK
|4,26
|294.121.558
|% 1,67
|
|ODAS
|2,83
|186.789.651
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,03
|347.319.880
|% 1,52
|
|TSKB
|2,04
|87.324.943
|% 0,99
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2649
|17,2731
|% 0,33
|
|Euro
|17,6528
|17,6787
|% 0,74
|
|Sterlin
|20,7092
|20,8131
|% 1,21
|
|Frank
|17,7108
|17,8175
|% 0,28
|
|Riyal
|4,5900
|4,6130
|% 0,39
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|3,86
|
|Altın Gr.
|969
|970
|6,84
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.612
|-24,00
|
|Tam
|6.513
|6.603
|-5,00
|
|Yarım
|3.188
|3.229
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.614
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,44
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,75
|