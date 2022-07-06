***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 12:00
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.633,81 % 0,00225324
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
523,46 % 0,00032459
Bağımsız Denetim Ücreti
11.645,78 % 0,00722127
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
82.056,96 % 0,05088159
Fon Yönetim Ücreti
1.459.610,42 % 0,90506999
Hisse Senedi Komisyonu
1.628,63 % 0,00100988
Tahvil Bono Komisyonu
5.407,75 % 0,00335322
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00069647
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
33.555,21 % 0,02080679
TOPLAM GİDERLER
1.599.185,22 % 0,99161703
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
161.270.447,563 % 0,99161703
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042055
BIST
15:052.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,63
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:0517,2203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:0517,5859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0379
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:05967,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,66
|Açılış
|: 967,37
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:03
|IZFAS
|2,47
|3.227.950
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.164.402
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.607.688
|% 9,94
|
|FONET
|13,90
|23.019.436
|% 9,71
|
|YAYLA
|4,77
|43.965.347
|% 9,66
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|174,00
|10.241.655
|% -6,60
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,91
|14.292.961
|% -3,96
|
|SANEL
|7,94
|172.531
|% -2,58
|
|KOZAL
|165,30
|508.619.376
|% -2,33
|
|EKGYO
|2,82
|447.245.932
|% 2,17
|
|ODAS
|2,85
|256.586.806
|% 2,89
|
|OYAKC
|13,05
|250.925.468
|% 4,40
|
|PGSUS
|183,50
|175.914.516
|% -0,05
|
|EKGYO
|2,82
|447.245.932
|% 2,17
|
|ODAS
|2,85
|256.586.806
|% 2,89
|
|POLHO
|4,64
|100.603.557
|% 2,65
|
|OYAKC
|13,05
|250.925.468
|% 4,40
|
|MOBTL
|1,72
|24.382.364
|% 0,58
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2066
|17,2228
|% 0,04
|
|Euro
|17,5546
|17,5810
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,6012
|20,7045
|% 0,68
|
|Frank
|17,6659
|17,7724
|% 0,03
|
|Riyal
|4,5790
|4,6019
|% 0,15
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,05
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,70
|
|Cumhuriyet
|6.485
|6.583
|-53,00
|
|Tam
|6.490
|6.575
|-33,00
|
|Yarım
|3.177
|3.215
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.607
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,07
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 74 artarak (% 0.14 ) 2, 608
-
15:17XU100
Endeks 2, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 14, 547.00 milyon TL de
-
15:17MAGEN
Yüzde 4.43 oranında artışla 12.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 805, 714 adet işlem
-
15:16FENER
Yüzde 4.68 oranında artışla 47.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 242, 518 adet işlem
-
15:15KERVT
Yüzde 6.70 oranında artışla 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 773, 002 adet işlem