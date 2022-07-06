***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,81 % 0,00225324Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00032459Bağımsız Denetim Ücreti11.645,78 % 0,00722127Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri82.056,96 % 0,05088159Fon Yönetim Ücreti1.459.610,42 % 0,90506999Hisse Senedi Komisyonu1.628,63 % 0,00100988Tahvil Bono Komisyonu5.407,75 % 0,00335322Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00069647Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.555,21 % 0,02080679TOPLAM GİDERLER1.599.185,22 % 0,99161703DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ161.270.447,563 % 0,99161703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042055BIST