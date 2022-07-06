***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00831505Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,0005989Bağımsız Denetim Ücreti9.970,43 % 0,0114074Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri45.949,72 % 0,05257215Fon Yönetim Ücreti108.367,99 % 0,12398634Hisse Senedi Komisyonu13.586,54 % 0,01554468Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00128508Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.614,94 % 0,01328892TOPLAM GİDERLER198.403,9 % 0,22699853DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ87.403.165,3987 % 0,22699853http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042056BIST