***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00185629Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,0001337Bağımsız Denetim Ücreti11.645,78 % 0,00297455Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri248.297,29 % 0,0634198Fon Yönetim Ücreti3.692.306,8 % 0,94308462Hisse Senedi Komisyonu630.772,94 % 0,16111128Tahvil Bono Komisyonu1.946,4 % 0,00049715Gecelik Ters Repo Komisyonu18.385,5 % 0,004696Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu16.062,89 % 0,00410276Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar61.173,89 % 0,01562496Türev Araçlar Komisyonu270.445,89 % 0,06907697Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler71.017,95 % 0,01813932TOPLAM GİDERLER5.029.846,41 % 1,2847174DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ391.513.839,0047 % 1,2847174http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042057BIST