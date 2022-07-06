***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 12:00
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,00185629
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
523,46 % 0,0001337
Bağımsız Denetim Ücreti
11.645,78 % 0,00297455
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
248.297,29 % 0,0634198
Fon Yönetim Ücreti
3.692.306,8 % 0,94308462
Hisse Senedi Komisyonu
630.772,94 % 0,16111128
Tahvil Bono Komisyonu
1.946,4 % 0,00049715
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18.385,5 % 0,004696
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
16.062,89 % 0,00410276
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
61.173,89 % 0,01562496
Türev Araçlar Komisyonu
270.445,89 % 0,06907697
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
71.017,95 % 0,01813932
TOPLAM GİDERLER
5.029.846,41 % 1,2847174
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
391.513.839,0047 % 1,2847174
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042057
BIST
15:042.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,34
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:0417,2190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:0417,5916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0436
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:04967,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,42
|Açılış
|: 967,12
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:04
|IZFAS
|2,47
|3.227.950
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.164.402
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.607.688
|% 9,94
|
|FONET
|13,90
|23.019.436
|% 9,71
|
|YAYLA
|4,77
|43.965.347
|% 9,66
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|174,00
|10.241.655
|% -6,60
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,91
|14.292.961
|% -3,96
|
|OYAYO
|10,32
|6.710.871
|% -2,64
|
|THYAO
|49,04
|2.547.847.966
|% 1,28
|
|SISE
|21,42
|848.869.541
|% 0,28
|
|EREGL
|26,18
|790.150.000
|% -1,80
|
|TUPRS
|240,20
|673.743.239
|% -1,88
|
|SASA
|41,12
|570.272.379
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,82
|447.245.932
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,34
|425.685.227
|% 3,58
|
|ODAS
|2,85
|256.586.806
|% 2,89
|
|AKBNK
|8,09
|424.211.414
|% 2,28
|
|THYAO
|49,04
|2.547.847.966
|% 1,28
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2078
|17,2190
|% 0,02
|
|Euro
|17,5596
|17,5916
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,5927
|20,6960
|% 0,64
|
|Frank
|17,6567
|17,7631
|% -0,02
|
|Riyal
|4,5782
|4,6012
|% 0,13
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,42
|
|Cumhuriyet
|6.484
|6.582
|-54,00
|
|Tam
|6.487
|6.576
|-32,00
|
|Yarım
|3.175
|3.216
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.607
|-8,00
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
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15:20VERUS
Yüzde 4.53 oranında artışla 64.55 lira fiyatla işlem gören hissede 318, 540 adet işlem
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15:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 74 artarak (% 0.14 ) 2, 608
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15:17XU100
Endeks 2, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 14, 547.00 milyon TL de
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15:17MAGEN
Yüzde 4.43 oranında artışla 12.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 805, 714 adet işlem
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15:16FENER
Yüzde 4.68 oranında artışla 47.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 242, 518 adet işlem