***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,01557551Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri918,76 % 0,00196903Bağımsız Denetim Ücreti8.378,3 % 0,01795585Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri47.391,34 % 0,10156616Fon Yönetim Ücreti57.852,7 % 0,12398629Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu40,32 % 0,00008641Gecelik Ters Repo Komisyonu91,23 % 0,00019552Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00240717Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.360,25 % 0,01148775TOPLAM GİDERLER128.423,72 % 0,27522969DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.660.561,6555 % 0,27522969http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042058BIST