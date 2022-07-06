***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 12:00
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,01557551
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
918,76 % 0,00196903
Bağımsız Denetim Ücreti
8.378,3 % 0,01795585
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
47.391,34 % 0,10156616
Fon Yönetim Ücreti
57.852,7 % 0,12398629
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
40,32 % 0,00008641
Gecelik Ters Repo Komisyonu
91,23 % 0,00019552
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00240717
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.360,25 % 0,01148775
TOPLAM GİDERLER
128.423,72 % 0,27522969
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
46.660.561,6555 % 0,27522969
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042058
BIST
15:162.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,62
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:1617,2261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 17,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:1617,6066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0586
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:16965,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,67
|Açılış
|: 965,38
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:14
|IZFAS
|2,47
|3.230.124
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.187.475
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.637.680
|% 9,94
|
|FONET
|13,89
|23.240.765
|% 9,63
|
|PSGYO
|9,78
|95.042.946
|% 9,40
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|175,00
|10.293.437
|% -6,07
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|OYAYO
|10,31
|6.749.097
|% -2,74
|
|AKSGY
|2,95
|14.566.833
|% -2,64
|
|THYAO
|48,94
|2.592.667.140
|% 1,07
|
|SISE
|21,44
|858.872.770
|% 0,37
|
|EREGL
|26,20
|811.320.564
|% -1,73
|
|TUPRS
|240,20
|685.866.955
|% -1,88
|
|SASA
|41,10
|576.367.348
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,83
|465.981.939
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,36
|488.053.402
|% 4,06
|
|ODAS
|2,86
|268.477.857
|% 3,25
|
|AKBNK
|8,12
|479.153.758
|% 2,65
|
|THYAO
|48,94
|2.592.667.140
|% 1,07
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2157
|17,2260
|% 0,06
|
|Euro
|17,5832
|17,6103
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,5674
|20,6705
|% 0,52
|
|Frank
|17,6550
|17,7613
|% -0,03
|
|Riyal
|4,5796
|4,6025
|% 0,16
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,20
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,12
|
|Cumhuriyet
|6.484
|6.582
|-54,00
|
|Tam
|6.486
|6.575
|-33,00
|
|Yarım
|3.174
|3.215
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.607
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,12
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,12
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:28KERVT
Yüzde 6.89 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 862, 533 adet işlem
-
15:27XU100
Endeks 2, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 14, 982.00 milyon TL de
-
15:27ASUZU
Yüzde 5.58 oranında artışla 149.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 897 adet işlem
-
15:25AKSUE
Yüzde 4.90 oranında artışla 32.10 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 040 adet işlem
-
15:24AKSEN
Yüzde 4.59 oranında artışla 25.98 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 841, 110 adet işlem