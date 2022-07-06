***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 12:00
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.150,97 % 0
TOPLAM GİDERLER
20.150,97 % 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042059
BIST
15:202.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,44
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:2017,2289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0134
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:2017,6044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0564
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:20966,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,64
|Açılış
|: 965,67
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:18
|IZFAS
|2,47
|3.230.124
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.188.836
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.637.680
|% 9,94
|
|FONET
|13,89
|23.286.750
|% 9,63
|
|PSGYO
|9,78
|95.324.348
|% 9,40
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|176,00
|10.377.968
|% -5,53
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|OYAYO
|10,31
|6.782.089
|% -2,74
|
|AKSGY
|2,95
|14.574.870
|% -2,64
|
|THYAO
|48,90
|2.599.585.951
|% 0,99
|
|SISE
|21,42
|862.516.354
|% 0,28
|
|EREGL
|26,18
|814.938.519
|% -1,80
|
|TUPRS
|239,90
|689.222.470
|% -2,00
|
|SASA
|41,08
|577.429.737
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,82
|470.490.500
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,34
|498.315.181
|% 3,58
|
|ODAS
|2,85
|268.682.043
|% 2,89
|
|AKBNK
|8,12
|485.709.972
|% 2,65
|
|THYAO
|48,90
|2.599.585.951
|% 0,99
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2170
|17,2289
|% 0,08
|
|Euro
|17,5747
|17,6044
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,5421
|20,6451
|% 0,39
|
|Frank
|17,6332
|17,7395
|% -0,16
|
|Riyal
|4,5746
|4,5975
|% 0,05
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,42
|
|Cumhuriyet
|6.484
|6.582
|-54,00
|
|Tam
|6.487
|6.576
|-32,00
|
|Yarım
|3.175
|3.216
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.607
|-8,00
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:34VKGYO
Yüzde 4.02 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 813, 478 adet işlem
-
15:33CANTE
Yüzde 6.13 oranında artışla 49.14 lira fiyatla işlem gören hissede 768, 591 adet işlem
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 94 artarak (% 0.07 ) 2, 606
-
15:32
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
-
15:32XU100
Endeks 2, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 15, 193.00 milyon TL de