***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 12:00
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,00578076
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
523,46 % 0,00041637
Bağımsız Denetim Ücreti
10.640,57 % 0,00846365
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
120.527,88 % 0,09586949
Fon Yönetim Ücreti
1.185.653,47 % 0,94308462
Hisse Senedi Komisyonu
255.015,83 % 0,202843
Tahvil Bono Komisyonu
1.805,67 % 0,00143625
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.420,5 % 0,00351612
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.257,74 % 0,00895456
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
45.181,33 % 0,03593783
Türev Araçlar Komisyonu
138.550,98 % 0,1102053
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
24.400,01 % 0,01940809
TOPLAM GİDERLER
1.805.245,06 % 1,43591605
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
125.720.793,6382 % 1,43591605
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042060
BIST
15:192.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 12,00
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:1917,2358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0203
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:1917,6010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0530
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:19965,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,97
|Açılış
|: 965,67
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:19
|IZFAS
|2,47
|3.230.124
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.188.836
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.637.680
|% 9,94
|
|FONET
|13,89
|23.286.750
|% 9,63
|
|PSGYO
|9,78
|95.324.348
|% 9,40
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|176,00
|10.377.968
|% -5,53
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|OYAYO
|10,31
|6.782.089
|% -2,74
|
|AKSGY
|2,95
|14.574.870
|% -2,64
|
|THYAO
|48,90
|2.599.585.951
|% 0,99
|
|SISE
|21,42
|862.516.354
|% 0,28
|
|EREGL
|26,18
|814.938.519
|% -1,80
|
|TUPRS
|239,90
|689.222.470
|% -2,00
|
|SASA
|41,08
|577.429.737
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,82
|470.490.500
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,34
|498.315.181
|% 3,58
|
|ODAS
|2,85
|268.682.043
|% 2,89
|
|AKBNK
|8,12
|485.709.972
|% 2,65
|
|THYAO
|48,90
|2.599.585.951
|% 0,99
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2176
|17,2358
|% 0,12
|
|Euro
|17,5639
|17,6010
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,5268
|20,6298
|% 0,32
|
|Frank
|17,6193
|17,7254
|% -0,23
|
|Riyal
|4,5712
|4,5941
|% -0,02
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|2,99
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,14
|
|Cumhuriyet
|6.484
|6.582
|-54,00
|
|Tam
|6.484
|6.571
|-37,00
|
|Yarım
|3.173
|3.213
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.606
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,11
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,00
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:34VKGYO
Yüzde 4.02 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 813, 478 adet işlem
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15:33CANTE
Yüzde 6.13 oranında artışla 49.14 lira fiyatla işlem gören hissede 768, 591 adet işlem
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 94 artarak (% 0.07 ) 2, 606
-
15:32
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
-
15:32XU100
Endeks 2, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 15, 193.00 milyon TL de