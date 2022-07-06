***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00578076Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00041637Bağımsız Denetim Ücreti10.640,57 % 0,00846365Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri120.527,88 % 0,09586949Fon Yönetim Ücreti1.185.653,47 % 0,94308462Hisse Senedi Komisyonu255.015,83 % 0,202843Tahvil Bono Komisyonu1.805,67 % 0,00143625Gecelik Ters Repo Komisyonu4.420,5 % 0,00351612Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.257,74 % 0,00895456Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar45.181,33 % 0,03593783Türev Araçlar Komisyonu138.550,98 % 0,1102053Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.400,01 % 0,01940809TOPLAM GİDERLER1.805.245,06 % 1,43591605DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ125.720.793,6382 % 1,43591605http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042060BIST