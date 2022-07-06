***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 12:00
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14:322.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,37
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
14:3217,2539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0384
|Açılış
|: 17,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
14:3217,6326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0846
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
14:32966,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,78
|Açılış
|: 966,49
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler14:30
|IZFAS
|2,47
|3.171.733
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.093.535
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|19.207.879
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|110.382.241
|% 9,94
|
|PSGYO
|9,79
|90.385.380
|% 9,51
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|177,00
|9.743.442
|% -4,99
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|SANEL
|7,94
|172.531
|% -2,58
|
|RALYH
|13,87
|8.572.270
|% -2,32
|
|THYAO
|48,86
|2.414.026.733
|% 0,91
|
|SISE
|21,42
|809.571.130
|% 0,28
|
|EREGL
|26,20
|745.033.961
|% -1,73
|
|TUPRS
|240,40
|631.218.787
|% -1,80
|
|SASA
|41,12
|551.588.599
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,82
|383.602.911
|% 2,17
|
|ODAS
|2,86
|226.113.602
|% 3,25
|
|YKBNK
|4,26
|324.749.231
|% 1,67
|
|THYAO
|48,86
|2.414.026.733
|% 0,91
|
|AKBNK
|8,03
|372.951.115
|% 1,52
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2414
|17,2554
|% 0,23
|
|Euro
|17,6107
|17,6391
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,5977
|20,7010
|% 0,66
|
|Frank
|17,6693
|17,7758
|% 0,05
|
|Riyal
|4,5792
|4,6022
|% 0,16
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|5,76
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,26
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.597
|-39,00
|
|Tam
|6.490
|6.573
|-35,00
|
|Yarım
|3.176
|3.214
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.606
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,13
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,94
|