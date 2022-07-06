***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 12:01
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,01368641
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
685,66 % 0,00129124
Bağımsız Denetim Ücreti
8.378,3 % 0,01577805
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
69.142,16 % 0,13020878
Fon Yönetim Ücreti
65.838,05 % 0,12398647
Hisse Senedi Komisyonu
53.100,42 % 0,09999891
Tahvil Bono Komisyonu
212,44 % 0,00040007
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
102,27 % 0,0001926
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.322,71 % 0,00249093
Türev Araçlar Komisyonu
37.594,38 % 0,07079788
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.776,26 % 0,01652749
TOPLAM GİDERLER
252.420,27 % 0,47535881
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
53.100.997,5961 % 0,47535881
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042063
BIST
14:182.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,66
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
14:1817,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0353
|Açılış
|: 17,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
14:1817,6429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0949
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
14:18966,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,78
|Açılış
|: 966,48
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler14:17
|IZFAS
|2,47
|3.164.518
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.062.191
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.214.006
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|19.145.891
|% 9,94
|
|PSGYO
|9,79
|88.161.976
|% 9,51
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|175,00
|9.703.943
|% -6,07
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|OYLUM
|2,68
|8.768.463
|% -2,90
|
|SANEL
|7,94
|172.531
|% -2,58
|
|THYAO
|48,84
|2.361.593.234
|% 0,87
|
|SISE
|21,42
|795.539.699
|% 0,28
|
|EREGL
|26,16
|734.865.818
|% -1,88
|
|TUPRS
|240,20
|613.535.362
|% -1,88
|
|SASA
|41,12
|546.816.248
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,80
|359.157.882
|% 1,45
|
|YKBNK
|4,25
|320.744.084
|% 1,43
|
|ODAS
|2,82
|198.371.049
|% 1,81
|
|THYAO
|48,84
|2.361.593.234
|% 0,87
|
|TSKB
|2,05
|94.453.370
|% 1,49
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2335
|17,2514
|% 0,21
|
|Euro
|17,5989
|17,6241
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,6164
|20,7198
|% 0,75
|
|Frank
|17,6781
|17,7846
|% 0,10
|
|Riyal
|4,5850
|4,6079
|% 0,28
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,38
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,39
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.597
|-39,00
|
|Tam
|6.498
|6.584
|-24,00
|
|Yarım
|3.180
|3.219
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.609
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,14
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,82
|