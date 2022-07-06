***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,01368641Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri685,66 % 0,00129124Bağımsız Denetim Ücreti8.378,3 % 0,01577805Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri69.142,16 % 0,13020878Fon Yönetim Ücreti65.838,05 % 0,12398647Hisse Senedi Komisyonu53.100,42 % 0,09999891Tahvil Bono Komisyonu212,44 % 0,00040007Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu102,27 % 0,0001926Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.322,71 % 0,00249093Türev Araçlar Komisyonu37.594,38 % 0,07079788Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.776,26 % 0,01652749TOPLAM GİDERLER252.420,27 % 0,47535881DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ53.100.997,5961 % 0,47535881http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042063BIST