***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 12:01
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
0 % 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042064
BIST
15:082.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 13,07
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:0817,2137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0018
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:0817,5903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0423
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:08966,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,11
|Açılış
|: 967,25
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:06
|IZFAS
|2,47
|3.230.124
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.177.466
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.609.636
|% 9,94
|
|YAYLA
|4,78
|45.225.028
|% 9,89
|
|FONET
|13,91
|23.128.454
|% 9,79
|
|ULUSE
|172,90
|10.276.767
|% -7,19
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KZBGY
|86,20
|3.290.734
|% -3,15
|
|DERIM
|5,86
|11.655.687
|% -3,14
|
|THYAO
|48,94
|2.564.703.585
|% 1,07
|
|SISE
|21,46
|855.611.201
|% 0,47
|
|EREGL
|26,22
|799.301.136
|% -1,65
|
|TUPRS
|240,20
|679.354.763
|% -1,88
|
|SASA
|41,12
|571.540.554
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,83
|453.882.510
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,35
|439.474.850
|% 3,82
|
|ODAS
|2,85
|256.622.783
|% 2,89
|
|AKBNK
|8,12
|443.947.466
|% 2,65
|
|THYAO
|48,94
|2.564.703.585
|% 1,07
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2100
|17,2174
|% 0,01
|
|Euro
|17,5672
|17,5955
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,6015
|20,7048
|% 0,68
|
|Frank
|17,6698
|17,7763
|% 0,05
|
|Riyal
|4,5790
|4,6020
|% 0,15
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,35
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,69
|
|Cumhuriyet
|6.485
|6.583
|-53,00
|
|Tam
|6.490
|6.574
|-34,00
|
|Yarım
|3.177
|3.215
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.607
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,15
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,99
|