***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,0005062Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00003646Bağımsız Denetim Ücreti22.706,74 % 0,00158157Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.008.385,66 % 0,07023594Fon Yönetim Ücreti13.877.853,52 % 0,96661838Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.014,18 % 0,00034925Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar72.610,2 % 0,00505744Türev Araçlar Komisyonu1,76 % 0,00000012Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler200.846,34 % 0,01398932TOPLAM GİDERLER15.195.209,48 % 1,05837468DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.435.711.732,9661 % 1,05837468http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042097BIST