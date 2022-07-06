***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,0001725Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00001242Bağımsız Denetim Ücreti19.020,24 % 0,00045144Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri561.411,94 % 0,01332505Fon Yönetim Ücreti2.089.507,21 % 0,04959423Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu9.679,35 % 0,00022974Gecelik Ters Repo Komisyonu223.219,5 % 0,00529809Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu156.722,57 % 0,00371979Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar44.621,2 % 0,00105908Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler709.777,76 % 0,0168465TOPLAM GİDERLER3.821.750,85 % 0,09070885DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.213.206.140,5931 % 0,09070885http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042098BIST