***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 13:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,0001725
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
523,46 % 0,00001242
Bağımsız Denetim Ücreti
19.020,24 % 0,00045144
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
561.411,94 % 0,01332505
Fon Yönetim Ücreti
2.089.507,21 % 0,04959423
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
9.679,35 % 0,00022974
Gecelik Ters Repo Komisyonu
223.219,5 % 0,00529809
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
156.722,57 % 0,00371979
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
44.621,2 % 0,00105908
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
709.777,76 % 0,0168465
TOPLAM GİDERLER
3.821.750,85 % 0,09070885
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.213.206.140,5931 % 0,09070885
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042098
BIST
14:212.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,26
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
14:2117,2497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0342
|Açılış
|: 17,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
14:2117,6452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0972
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
14:21966,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,93
|Açılış
|: 966,64
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler14:18
|IZFAS
|2,47
|3.167.013
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.077.598
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|19.190.299
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|110.214.939
|% 9,94
|
|PSGYO
|9,77
|89.374.421
|% 9,28
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|177,00
|9.718.308
|% -4,99
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|DGNMO
|2,56
|29.225.587
|% -2,66
|
|AKSGY
|2,95
|12.729.768
|% -2,64
|
|THYAO
|48,82
|2.386.243.980
|% 0,83
|
|SISE
|21,42
|799.530.758
|% 0,28
|
|EREGL
|26,16
|738.459.881
|% -1,88
|
|TUPRS
|240,10
|618.957.571
|% -1,92
|
|SASA
|41,12
|548.705.342
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,80
|360.268.246
|% 1,45
|
|YKBNK
|4,26
|320.807.642
|% 1,67
|
|ODAS
|2,83
|203.181.836
|% 2,17
|
|THYAO
|48,82
|2.386.243.980
|% 0,83
|
|AKBNK
|8,03
|372.099.693
|% 1,52
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2381
|17,2508
|% 0,21
|
|Euro
|17,6130
|17,6429
|% 0,54
|
|Sterlin
|20,5994
|20,7027
|% 0,67
|
|Frank
|17,6743
|17,7807
|% 0,08
|
|Riyal
|4,5814
|4,6043
|% 0,20
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,15
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,51
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.597
|-39,00
|
|Tam
|6.497
|6.584
|-24,00
|
|Yarım
|3.180
|3.219
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.609
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,14
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,68
|