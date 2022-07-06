***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00017028Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00001226Bağımsız Denetim Ücreti42.817,51 % 0,00100323Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.078.368,54 % 0,04869679Fon Yönetim Ücreti29.665.906,3 % 0,69508098Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu19.560,77 % 0,00045831Gecelik Ters Repo Komisyonu85.863,75 % 0,00201181Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu465.576,59 % 0,0109086Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00002632Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler905.395,25 % 0,02121368TOPLAM GİDERLER33.272.402,99 % 0,77958226DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.267.978.456,7477 % 0,77958226http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042099BIST