***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 13:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,00017028
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
523,46 % 0,00001226
Bağımsız Denetim Ücreti
42.817,51 % 0,00100323
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.078.368,54 % 0,04869679
Fon Yönetim Ücreti
29.665.906,3 % 0,69508098
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
19.560,77 % 0,00045831
Gecelik Ters Repo Komisyonu
85.863,75 % 0,00201181
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
465.576,59 % 0,0109086
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00002632
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
905.395,25 % 0,02121368
TOPLAM GİDERLER
33.272.402,99 % 0,77958226
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.267.978.456,7477 % 0,77958226
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042099
BIST
14:132.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,99
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
14:1317,2543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0388
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
14:1317,6451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0971
|Açılış
|: 17,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
14:13968,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,39
|Açılış
|: 968,10
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler14:10
|IZFAS
|2,47
|3.164.518
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.053.180
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.209.753
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|19.145.891
|% 9,94
|
|PSGYO
|9,79
|87.986.790
|% 9,51
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|177,40
|9.691.861
|% -4,78
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|OYAYO
|10,31
|6.368.133
|% -2,74
|
|DGNMO
|2,56
|29.144.806
|% -2,66
|
|THYAO
|48,84
|2.328.264.349
|% 0,87
|
|SISE
|21,42
|793.824.680
|% 0,28
|
|EREGL
|26,14
|733.377.476
|% -1,95
|
|TUPRS
|240,40
|608.678.876
|% -1,80
|
|SASA
|41,12
|545.341.673
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,80
|357.942.940
|% 1,45
|
|YKBNK
|4,26
|320.731.403
|% 1,67
|
|ODAS
|2,82
|198.064.497
|% 1,81
|
|THYAO
|48,84
|2.328.264.349
|% 0,87
|
|TSKB
|2,05
|94.368.439
|% 1,49
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2361
|17,2510
|% 0,21
|
|Euro
|17,6043
|17,6357
|% 0,50
|
|Sterlin
|20,6140
|20,7174
|% 0,74
|
|Frank
|17,6750
|17,7815
|% 0,08
|
|Riyal
|4,5846
|4,6076
|% 0,27
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|6,05
|
|Altın Gr.
|967
|968
|4,96
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.597
|-39,00
|
|Tam
|6.493
|6.581
|-27,00
|
|Yarım
|3.178
|3.218
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.608
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,44
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,13
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,65
|