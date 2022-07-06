***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 13:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
0 % 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042100
BIST
15:082.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 12,42
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:0817,2137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0018
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:0817,5903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0423
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:08966,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,11
|Açılış
|: 967,25
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:06
|IZFAS
|2,47
|3.227.950
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.164.402
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.607.688
|% 9,94
|
|FONET
|13,90
|23.019.436
|% 9,71
|
|YAYLA
|4,77
|43.965.347
|% 9,66
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|174,00
|10.241.655
|% -6,60
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,91
|14.292.961
|% -3,96
|
|OYAYO
|10,32
|6.710.871
|% -2,64
|
|THYAO
|49,04
|2.547.847.966
|% 1,28
|
|SISE
|21,42
|848.869.541
|% 0,28
|
|EREGL
|26,18
|790.150.000
|% -1,80
|
|TUPRS
|240,20
|673.743.239
|% -1,88
|
|SASA
|41,12
|570.272.379
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,82
|447.245.932
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,34
|425.685.227
|% 3,58
|
|ODAS
|2,85
|256.586.806
|% 2,89
|
|AKBNK
|8,09
|424.211.414
|% 2,28
|
|THYAO
|49,04
|2.547.847.966
|% 1,28
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2100
|17,2174
|% 0,01
|
|Euro
|17,5672
|17,5955
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,5927
|20,6960
|% 0,64
|
|Frank
|17,6567
|17,7631
|% -0,02
|
|Riyal
|4,5782
|4,6012
|% 0,13
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,42
|
|Cumhuriyet
|6.484
|6.582
|-54,00
|
|Tam
|6.487
|6.576
|-32,00
|
|Yarım
|3.175
|3.216
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.607
|-8,00
|
Seans Raporu
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