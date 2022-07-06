***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,01241979Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00089455Bağımsız Denetim Ücreti8.378,3 % 0,01431785Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri126.402,95 % 0,21601267Fon Yönetim Ücreti580.459,85 % 0,99196011Hisse Senedi Komisyonu252.640,94 % 0,43174344Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu948,36 % 0,00162067Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar144.211,34 % 0,24644581Türev Araçlar Komisyonu10.533,54 % 0,01800099Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler61.639,06 % 0,10533629TOPLAM GİDERLER1.193.005,42 % 2,03875218DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.516.451,0087 % 2,03875218http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042101BIST