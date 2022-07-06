***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00180006Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00012965Bağımsız Denetim Ücreti11.645,78 % 0,00288445Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri306.658,94 % 0,07595392Fon Yönetim Ücreti3.602.994,28 % 0,89239711Hisse Senedi Komisyonu361.852,29 % 0,08962433Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu39.755,71 % 0,00984678Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.729,49 % 0,00067605Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar46.552,13 % 0,01153013Türev Araçlar Komisyonu101.669,35 % 0,02518168Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler909.957,3 % 0,22538011TOPLAM GİDERLER5.391.606,35 % 1,33540426DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ403.743.384,8 % 1,33540426http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042102BIST