***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00183849Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00013242Bağımsız Denetim Ücreti11.645,78 % 0,00294603Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri121.765,36 % 0,03080294Fon Yönetim Ücreti294.072,79 % 0,07439149Hisse Senedi Komisyonu1.692,6 % 0,00042818Tahvil Bono Komisyonu260,36 % 0,00006586Gecelik Ters Repo Komisyonu99,75 % 0,00002523Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.446,5 % 0,00061889Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar96.914,58 % 0,02451645Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler50.468,57 % 0,01276702TOPLAM GİDERLER587.157,37 % 0,148533DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ395.304.328,0618 % 0,148533http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042103BIST