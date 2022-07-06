***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,06643996Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00478543Bağımsız Denetim Ücreti8.378,3 % 0,07659371Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.966,74 % 0,02712168Fon Yönetim Ücreti10.849,81 % 0,09918804Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu395,5 % 0,00361563Gecelik Ters Repo Komisyonu2.793 % 0,02553337Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu623,99 % 0,00570446Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,0102682Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.754,03 % 0,05260285TOPLAM GİDERLER40.675,65 % 0,37185333DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.938.627,3813 % 0,37185333http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042104BIST