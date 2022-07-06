***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00081904Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00005899Bağımsız Denetim Ücreti16.003,15 % 0,00180351Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri616.883,39 % 0,06952103Fon Yönetim Ücreti9.637.309,34 % 1,08609774Hisse Senedi Komisyonu2.700.885,65 % 0,30438224Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu38.327,51 % 0,0043194Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar69.527,28 % 0,00783553Türev Araçlar Komisyonu11.498,94 % 0,0012959Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.525.555,99 % 0,17192588TOPLAM GİDERLER14.623.782,33 % 1,64805926DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ887.333.524,7405 % 1,64805926http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042105BIST