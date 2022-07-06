***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 13:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,00081904
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
523,46 % 0,00005899
Bağımsız Denetim Ücreti
16.003,15 % 0,00180351
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
616.883,39 % 0,06952103
Fon Yönetim Ücreti
9.637.309,34 % 1,08609774
Hisse Senedi Komisyonu
2.700.885,65 % 0,30438224
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
38.327,51 % 0,0043194
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
69.527,28 % 0,00783553
Türev Araçlar Komisyonu
11.498,94 % 0,0012959
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.525.555,99 % 0,17192588
TOPLAM GİDERLER
14.623.782,33 % 1,64805926
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
887.333.524,7405 % 1,64805926
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042105
BIST