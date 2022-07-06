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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2022 13:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,00081904
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
523,46 % 0,00005899
Bağımsız Denetim Ücreti
16.003,15 % 0,00180351
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
616.883,39 % 0,06952103
Fon Yönetim Ücreti
9.637.309,34 % 1,08609774
Hisse Senedi Komisyonu
2.700.885,65 % 0,30438224
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
38.327,51 % 0,0043194
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
69.527,28 % 0,00783553
Türev Araçlar Komisyonu
11.498,94 % 0,0012959
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.525.555,99 % 0,17192588
TOPLAM GİDERLER
14.623.782,33 % 1,64805926
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
887.333.524,7405 % 1,64805926



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042105


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IZFAS 2,47 3.227.950 % 9,99  
RUBNS 15,12 5.164.402 % 9,96  
SMRTG 27,44 110.607.688 % 9,94  
FONET 13,90 23.019.436 % 9,71  
YAYLA 4,77 43.965.347 % 9,66  
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Riyal 4,5790 4,6019 % 0,15  
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15:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.744 5,05  
Altın Gr. 967 967 4,70  
Cumhuriyet 6.485 6.583 -53,00  
Tam 6.490 6.575 -33,00  
Yarım 3.177 3.215 -16,00  
Çeyrek 1.591 1.607 -8,00  
Gümüş.Ons 19,39 19,42 0,20  
Gümüş Gr. 10,78 10,80 0,15  
B. Petrol 102 102 1,07  
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