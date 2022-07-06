***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 13:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
0 % 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042106
BIST
15:032.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:0317,2228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:0317,5810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0330
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:03967,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,42
|Açılış
|: 967,12
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:01
|IZFAS
|2,47
|3.227.950
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.154.710
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|22.796.605
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|110.596.685
|% 9,94
|
|YAYLA
|4,77
|42.733.311
|% 9,66
|
|ULUSE
|172,90
|10.239.567
|% -7,19
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|EUKYO
|3,23
|208.455
|% -3,29
|
|OYAYO
|10,30
|6.697.630
|% -2,83
|
|THYAO
|48,94
|2.504.820.668
|% 1,07
|
|SISE
|21,42
|845.531.018
|% 0,28
|
|EREGL
|26,14
|778.921.870
|% -1,95
|
|TUPRS
|240,10
|664.336.498
|% -1,92
|
|SASA
|41,10
|566.283.789
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,82
|444.213.980
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,29
|384.476.626
|% 2,39
|
|ODAS
|2,85
|242.185.399
|% 2,89
|
|THYAO
|48,94
|2.504.820.668
|% 1,07
|
|AKBNK
|8,06
|403.856.270
|% 1,90
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2108
|17,2294
|% 0,08
|
|Euro
|17,5560
|17,5859
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,5914
|20,6947
|% 0,63
|
|Frank
|17,6589
|17,7653
|% -0,01
|
|Riyal
|4,5783
|4,6013
|% 0,14
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,05
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,70
|
|Cumhuriyet
|6.485
|6.583
|-53,00
|
|Tam
|6.490
|6.575
|-33,00
|
|Yarım
|3.177
|3.215
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.607
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,07
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:16FENER
Yüzde 4.68 oranında artışla 47.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 242, 518 adet işlem
-
15:15KERVT
Yüzde 6.70 oranında artışla 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 773, 002 adet işlem
-
15:14GWIND
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 100, 837 adet işlem
-
15:13BOBET
Yüzde 4.14 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 008, 200 adet işlem
-
15:12XU100
Endeks 2, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 14, 263.00 milyon TL de