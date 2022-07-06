***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.142,58 % 0,01553162Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri665,2 % 0,00482205Fon Yönetim Ücreti10.379,84 % 0,07524373Hisse Senedi Komisyonu6.482,22 % 0,04698978Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu125,34 % 0,00090859Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu892,77 % 0,00647171Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.525,83 % 0,06180396TOPLAM GİDERLER29.213,78 % 0,21177145DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.794.956,6559 % 0,21177145http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042176BIST