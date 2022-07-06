***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 16:08
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
735,28 % 0,00134394
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
209,87 % 0,0003836
Fon Yönetim Ücreti
3.148,1 % 0,00575406
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
892,61 % 0,0016315
TOPLAM GİDERLER
4.985,86 % 0,00911309
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
54.710.968,0043 % 0,00911309
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042178
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0476
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3306
En Düşük
17,1857
18:0517,5966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0486
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
18:05964,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,04
|Açılış
|: 964,75
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2472
|17,2631
|% 0,28
|
|Euro
|17,5291
|17,5966
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,6738
|20,7775
|% 1,04
|
|Frank
|17,6366
|17,7428
|% -0,14
|
|Riyal
|4,5816
|4,6046
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|1,65
|
|Altın Gr.
|965
|965
|2,44
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.459
|6.586
|-22,00
|
|Yarım
|3.161
|3.220
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,25
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|3,43
|