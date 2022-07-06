***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00425476Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00030645Bağımsız Denetim Ücreti11.645,78 % 0,00681792Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.642,13 % 0,0314043Fon Yönetim Ücreti169.425,99 % 0,0991889Hisse Senedi Komisyonu25.534,63 % 0,01494902Tahvil Bono Komisyonu325,43 % 0,00019052Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.205 % 0,0012909Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.125,85 % 0,00065912Türev Araçlar Komisyonu18.979,32 % 0,01111127Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.164,99 % 0,01297629TOPLAM GİDERLER312.840,2 % 0,18314944DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ170.811.442,3302 % 0,18314944http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042180BIST