***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 18:14
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2022 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,00933466
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
523,46 % 0,00067234
Bağımsız Denetim Ücreti
9.299,56 % 0,01194452
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
37.789,43 % 0,04853743
Fon Yönetim Ücreti
77.224,75 % 0,09918886
Hisse Senedi Komisyonu
645,17 % 0,00082867
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.366,44 % 0,00560833
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.381,04 % 0,0133336
TOPLAM GİDERLER
147.497,47 % 0,18944841
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
77.856.270,7623 % 0,18944841
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042382
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0517
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3306
En Düşük
17,1857
18:0517,6229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0749
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
18:05965,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,58
|Açılış
|: 965,29
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2432
|17,2672
|% 0,30
|
|Euro
|17,5330
|17,6229
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,6669
|20,7705
|% 1,00
|
|Frank
|17,6241
|17,7303
|% -0,21
|
|Riyal
|4,5794
|4,6024
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|1,83
|
|Altın Gr.
|965
|965
|2,58
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.459
|6.580
|-28,00
|
|Yarım
|3.161
|3.217
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.608
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,25
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,92
|