***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00933466Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00067234Bağımsız Denetim Ücreti9.299,56 % 0,01194452Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.789,43 % 0,04853743Fon Yönetim Ücreti77.224,75 % 0,09918886Hisse Senedi Komisyonu645,17 % 0,00082867Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.366,44 % 0,00560833Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.381,04 % 0,0133336TOPLAM GİDERLER147.497,47 % 0,18944841DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ77.856.270,7623 % 0,18944841http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042382BIST