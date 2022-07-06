***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,0144024Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00103735Bağımsız Denetim Ücreti8.378,3 % 0,01660345Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri117.983,76 % 0,23381091Fon Yönetim Ücreti500.559,83 % 0,99196998Hisse Senedi Komisyonu95.679,13 % 0,18960935Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.339,09 % 0,00859887Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar24.044,32 % 0,04764914Türev Araçlar Komisyonu4.560,73 % 0,00903809Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.989,55 % 0,03168683TOPLAM GİDERLER779.325,79 % 1,54440637DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.461.187,396 % 1,54440637http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042419BIST