***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,04349324Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00313266Bağımsız Denetim Ücreti8.378,3 % 0,05014013Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri161.099,8 % 0,9641054Fon Yönetim Ücreti165.750,17 % 0,99193565Hisse Senedi Komisyonu79.582,77 % 0,47626489Tahvil Bono Komisyonu26,47 % 0,00015841Gecelik Ters Repo Komisyonu652,33 % 0,00390388Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu625,69 % 0,00374446Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.231,49 % 0,02532345Türev Araçlar Komisyonu2.041,31 % 0,01221627Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.860,35 % 0,04105592TOPLAM GİDERLER437.039,76 % 2,61547434DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.709.770,4881 % 2,61547434http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042420BIST