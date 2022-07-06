***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00082148Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00005917Bağımsız Denetim Ücreti13.973,75 % 0,00157949Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri422.158,18 % 0,04771761Fon Yönetim Ücreti2.193.841,46 % 0,24797544Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00012696Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler142.537,5 % 0,01611137TOPLAM GİDERLER2.781.425,17 % 0,31439151DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ884.701.107,4526 % 0,31439151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042421BIST