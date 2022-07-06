***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00638888Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00046017Bağımsız Denetim Ücreti14.502,4 % 0,01274889Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri77.242,88 % 0,0679033Fon Yönetim Ücreti282.081,9 % 0,24797485Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.036,5 % 0,00091117Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.143,38 % 0,01507054TOPLAM GİDERLER399.798,14 % 0,3514578DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ113.754.238,8275 % 0,3514578http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042422BIST