***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00054833Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00003949Bağımsız Denetim Ücreti14.327,8 % 0,001081Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri626.145,39 % 0,04724141Fon Yönetim Ücreti3.286.707,1 % 0,24797542Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00008474Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler173.140,43 % 0,0130631TOPLAM GİDERLER4.109.235 % 0,31003349DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.325.416.487,7741 % 0,31003349http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042423BIST