***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00721039Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00051934Bağımsız Denetim Ücreti10.640,57 % 0,01055678Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri81.295,97 % 0,08065583Fon Yönetim Ücreti1.249.817,96 % 1,23997667Hisse Senedi Komisyonu246.260,68 % 0,24432158Tahvil Bono Komisyonu913,04 % 0,00090585Gecelik Ters Repo Komisyonu1.779,75 % 0,00176574Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.473,33 % 0,00344598Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar17.367,38 % 0,01723063Türev Araçlar Komisyonu110.321,53 % 0,10945284Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.715,76 % 0,01658414TOPLAM GİDERLER1.746.377,05 % 1,73262576DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ100.793.667,3504 % 1,73262576http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042424BIST