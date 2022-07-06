***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.906,3 % 0,00940674Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri80.796,32 % 0,09612965Fon Yönetim Ücreti465.234,96 % 0,55352611Hisse Senedi Komisyonu122.730,01 % 0,14602141Tahvil Bono Komisyonu48,56 % 0,00005778Gecelik Ters Repo Komisyonu3.342,4 % 0,00397671Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu620,97 % 0,00073882Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar11.009,35 % 0,01309868Türev Araçlar Komisyonu2.655,93 % 0,00315997Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.040,72 % 0,00837689TOPLAM GİDERLER701.385,52 % 0,83449274DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ84.049.325,205 % 0,83449274http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042425BIST