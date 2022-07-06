***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00113321Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00008162Bağımsız Denetim Ücreti13.321,86 % 0,00207722Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri132.983,65 % 0,02073553Fon Yönetim Ücreti636.130,25 % 0,09918887Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00017514Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler75.816,08 % 0,01182165TOPLAM GİDERLER867.166,12 % 0,13521323DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ641.332.311,5355 % 0,13521323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042426BIST