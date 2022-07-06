***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00461093Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00033211Bağımsız Denetim Ücreti10.640,57 % 0,0067509Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri94.219,39 % 0,05977736Fon Yönetim Ücreti1.486.464,45 % 0,94308535Hisse Senedi Komisyonu123.814,2 % 0,07855375Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8.377,06 % 0,00531481Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.662,48 % 0,00105476Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00071261Türev Araçlar Komisyonu191.194,12 % 0,12130285Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.811,64 % 0,01574171TOPLAM GİDERLER1.950.098,19 % 1,23723715DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ157.617.170,7265 % 1,23723715http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042427BIST