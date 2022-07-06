***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00082533Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00005945Bağımsız Denetim Ücreti16.003,15 % 0,00181737Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri452.160,61 % 0,05134883Fon Yönetim Ücreti10.488.421,88 % 1,19109924Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu9.796,8 % 0,00111256Gecelik Ters Repo Komisyonu1.260 % 0,00014309Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu35.429,7 % 0,00402351Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00012755Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler122.924,18 % 0,01395967TOPLAM GİDERLER11.134.910,6 % 1,2645166DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ880.566.580,5117 % 1,2645166http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042428BIST