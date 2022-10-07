***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00130983Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00009434Bağımsız Denetim Ücreti22.817,74 % 0,0041124Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri430.952,91 % 0,0776698Fon Yönetim Ücreti2.075.250,3 % 0,37401831Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar16.094,24 % 0,00290063Türev Araçlar Komisyonu7.216,71 % 0,00130065Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler97.742,84 % 0,017616TOPLAM GİDERLER2.657.865,82 % 0,47902196DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ554.852.602,3459 % 0,47902196http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068826BIST