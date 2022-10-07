***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00195932Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00014112Bağımsız Denetim Ücreti18.983,42 % 0,00511786Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri341.138,6 % 0,09196967Fon Yönetim Ücreti2.774.716,27 % 0,74805295Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.926,12 % 0,00240645Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu15.627,51 % 0,00421312Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00041008Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler90.962,91 % 0,02452325TOPLAM GİDERLER3.259.667,01 % 0,87879383DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ370.925.113,6803 % 0,87879383http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068827BIST