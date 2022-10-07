***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,81 % 0,00183344Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri954,16 % 0,00048142Bağımsız Denetim Ücreti18.983,42 % 0,00957808Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri135.083,47 % 0,06815636Fon Yönetim Ücreti3.041.103,36 % 1,5343886Hisse Senedi Komisyonu135.849,55 % 0,06854289Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu17.065,61 % 0,00861045Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.145,12 % 0,00108232Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00076747Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler95.999,22 % 0,0484364TOPLAM GİDERLER3.452.338,82 % 1,74187744DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ198.196.425,5841 % 1,74187744http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068829BIST